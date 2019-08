Saponjic: «Benfica é um grande clube mas o Atlético Madrid tem muito mais nível»

Iavn Saponjic, jogador que se mudou do Benfica para o Atlético Madrid, referiu que os espanhóis estão num patamar superior relativamente aos encarnados mas que está a adaptar-se bem ao novo clube.





"O Benfica também é um grande clube e eu treinava com a equipa principal. Logicamente o Atlético tem muito mais nível, mas o início, a trabalhar no duro, está a ser bom", comentou em declarações ao diário 'Marca'.João Félix também mereceu algumas palavras do avançado, que elogiou o português e lembrou que o conhece bem dos tempos da Luz: "Há dois anos que treino com ele diariamente e desfruto do seu talento. É um grande jogador. Acho que foi uma grande decisão do Atlético Madrid".