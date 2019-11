Saudita Turki Al-Sheikh já tem 99,8% do Almería

El dueño del Club @turki_alalshikh ha comprado casi la totalidad de las acciones del club sumando ahora mismo un porcentaje del 99,8% del total pic.twitter.com/Aqiajf2wHa — UD Almería (@U_D_Almeria) November 21, 2019

O proprietário do Almería, o saudita Turki Al-Sheikh, comprou mais ações do clube, somando agora 99,8% do total, revelou esta quinta-feira o clube.De acordo com a imprensa espanhola, Turki Al-Sheikh investiu 31 milhões de euros neste aumento de capital.Recorde-se, Pedro Emanuel começou a temporada como treinador do Almería, tendo deixado o comando técnico da equipa no início deste mês de novembro, sendo substituído por Guti