Sául Ñíguez cria movimento para apoiar as vítimas do coronavírus

Sául Ñíguez, companheiro de João Félix no Atlético Madrid, é o rosto da iniciativa 'Saldremos Juntos', que, numa tradução livre para português, significa 'Vamos sair juntos' e que tem como objetivo recolher fundos para apoiar as pessoas mais afetadas pela pandemia do Covid-19. O internacional espanhol explicou à rádio Marca que as verbas se destinam às pequenas e médias empresas, aos freelancers e aos profissionais de saúde e que existem já vários desportistas envolvidos no projeto. Entre eles, Alvaro Morata (Atlético Madrid), Sergio Busquets (Barcelona) ou Felipe Reyes (basquetebolista do Real Madrid).





"Estando em casa, tive a ideia de tentar ajudar de alguma forma. Na segunda-feira, já teremos os verdadeiros heróis que tornarão tudo isto possível. Infelizmente, estes movimentos necessitam de caras conhecidas para fazerem barulho", lamentou o médio, de 25 anos, sublinhando o facto de estes serem temas que ultrapassam todas e quaisquer rivalidades: "O importante é que os embaixadores possam levar as pessoas a obter o máximo possível".Recompensas? Ñíguez só encontra uma. "Para mim, o importante é a saúde dos espanhóis, o apoio aos profissionais de saúde, aos familiares, aos amigos, aos colegas ... todos temos problemas e o mais bonito, para nós, é que as pessoas voltem ao normal. É a única recompensa que vamos receber", assegurou o médio espanhol.Antes de terminar e ainda a propósito da situação que se vive em Espanha, por causa do coronavírus, o futebolista reconheceu que "cada dia que passa é muito mais difícil" e apelou à necessidade de todos serem "responsáveis para derrotar o vírus malvado"."Sinto falta da minha rotina: levantar-me, ir treinar e estar com os meus companheiros. Tenho sorte que os meus filhos e a minha companheira tornam a situação um pouco mais suportável", rematou Sául Ñíguez.