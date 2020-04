Saúl Ñíguez revela como a dieta vegetariana mudou a sua vida

Tal como outros desportistas de topo, Saúl Ñíguez também decidiu colocar de lado alimentos de origem animal na sua alimentação, ainda que no seu caso tudo tenha começado num problema de saúde. A opção não foi tomada de um ponto de vista 'ético', mas o médio do Atlético Madrid assume que aquela mudança foi o melhor que poderia ter feito, especialmente pela evolução que sentiu em termos de rendimento e recuperação muscular.





"Comecei a segui-la devido aos problemas de saúde que tive no rim. Já a sigo há dois anos e meio ou três e se tivesse de recomendar ou não, diria que sim, mas sempre estando bem aconselhado. Creio que é o mais adequeado para render ao máximo nível. Não sei se tem totalmente a ver com a alimentação, mas sei que está a ajudar na recuperação. Para a seguir há que estar aconselhado por um profissional, até porque eu não sei nada", frisou o médio, numa conversa com os seus fãs realizada nas redes sociaisSaúl assume que mudou os seus hábitos devido ao já referido problema de saúde, mas que agora que o superou não tenciona voltar atrás. "Comecei por causa da questão de saúde, mas agora continuo a segui-la porque quero melhorar o meu rendimento", explicou o médio, que revelou ainda na mesma conversa que não come nada nem antes, nem durante os jogos, já que tem receio de sentir dores de estômago durante os encontros.