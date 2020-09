Saúl perspetiva grande futuro a João Félix

Saúl Ñiguez negou a ideia de que João Félix seja mal visto no balneário do Atlético Madrid devido a um possível excesso de individualismo em campo. Em entrevista ao diário ‘Marca’, o médio, de 25 anos, perspetivou um grande futuro ao internacional português, de 20 anos.

“Ninguém criticou João Félix no balneário, são só coisas da imprensa. É um rapaz que chegou com 19 anos e está a ter uma temporada complicada, mas tem uma qualidade enorme. Eu acho que ele tem estado bem. O que temos de fazer é desfrutar, porque é um rapaz que tem uma qualidade imensa, tem um futuro muito, muito, muito bom pela frente”, frisou um dos capitães do clube.

Já sobre a época que se avizinha, Saúl mostrou-se otimista: “Temos plantel para disputar a liga com Real Madrid e Barça. Acredito que vêm aí anos muito bons para o Atlético Madrid!”