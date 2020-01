Se a moda pega: onze inicial do Lorca FC vai ser escolhido pelos... adeptos

Há muito que o termo 'treinador de bancada' é utilizado no mundo do futebol, mas nunca antes uma equipa havia decidido levar tão à letra a popular expressão. Atualmente no sétimo lugar do Grupo 13 da Terceira Divisão, mas já sem vencer há seis partidas, o clube murciano despediu recentemente Walter Pandiani e, ao invés de contratar um novo treinador, decidiu colocar nas mãos dos sócios todas as decisões relativas à equipa em dia de jogo.





Tudo à distância de uma aplicação móvel, na qual os sócios terão a possibilidade de escolher a tática, equipa titular e alterações a realizar durante o encontro. Resta apenas saber se esta inovação não se voltará contra o clube na fase decisiva da temporada, com eventuais intrusos rivais a tentarem sabotar as escolhas...