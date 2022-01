Secundários Gijon e Girona afastam Villarreal e Osasuna da Taça do Rei

Os secundários Gijon e o Girona eliminaram esta quinta-feira o Villarreal e o Osasuna, respetivamente, nos 16 avos de final da Taça do Rei.

Maior proeza a do Gijon, 12º classificado da 2.ª Liga, por ter afastado da prova uma equipa que luta pelos lugares cimeiros da La Liga e habitual participante nas provas europeias, o Villarreal, mas a verdade é que o seu treinador, Unai Emery, fez muitas poupanças.

Unai Emery apresentou apenas a sua dupla de centrais titular, em relação ao jogo anterior para a La Liga, frente ao Levante, Raul Albiol e Pau Torres, o que significa um grande número de alterações, a poucos dias de receber o Atlético Madrid já no domingo, para o campeonato.

O Villarreal ainda chegou a adiantar-se no marcador, por Raul Albiol, aos 48 minutos, mas o Gijon deu a volta ao resultado aos 67' e 88', com golos do avançado montenegrino Urros Djurdjevic e do lateral direito ucraniano Bogdan Milanovic.

Já o Girona adiantou-se bem cedo no marcador, logo aos seis minutos, pelo lateral esquerdo David Junca, e manteve-se até final com essa vantagem, numa partida em que ficou bem patente o equilíbrio de valores que há entre o sexto classificado da 2.ª Liga e o 14º da La Liga.

Nos outros jogos de hoje dos 16 avos de final, as equipas da La Liga acabaram por seguir em frente na prova, com maior ou menor dificuldade, nomeadamente o Atlético Madrid, o Sevilha, o Cadiz, o Athletic Bilbau e o Elche.

O Athletic Bilbau, como se esperava, não sentiu especiais dificuldades para eliminar a equipa do Mancha, do quarto escalão, em casa deste, por 2-0, enquanto o Sevilha foi a Saragoça, 16.º classificado da 2.ª Liga, 'carimbar' a passagem para os oitavos de final com uma vitória pelo mesmo resultado.

O ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui não facilitou minimamente ao apresentar uma maioria considerável de jogadores titulares e garantiu o apuramento com segurança, graças, com dois golos aos 31 e 69 minutos, de autoria do central francês Jules Kounde e do avançado Rafa Mir.

O Cadiz e o Elche conseguiram também seguir para os oitavos de final ao baterem duas equipas da 2.ª Liga, em casa destas, o Fuenlabrada, 20.º classificado, e o Almeria, líder do campeonato, por 1-0 e 2-1, respetivamente.

De realçar o triunfo do Elche perante um fortíssimo candidato à subida ao escalão principal, que teve de dar a volta ao resultado com dois golos na segunda parte, aos 52 e 84 minutos, pelo avançado argentino Pablo Piatti e pelo médio Raul Guti, respetivamente, depois de ter chegado ao intervalo a perder, devido a um golo do avançado belga Largie Ramazani.