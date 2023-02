Seferovic marca na vitória do Celta de Vigo

Haris Seferovic, emprestado pelo Benfica, marcou este domingo na estreia a titular pelo Celta de Vigo, do português Carlos Carvalhal, na vitória por 3-0 na receção ao Valladolid, para a Liga espanhola.

Seferovic, emprestado no mercado de inverno ao clube galego, já tinha sido utilizado por três vezes mas ainda nenhuma a titular, com o técnico luso a decidir-se por não alinhar com o norueguês Srand Larsen, mas sim com o helvético ao lado de Aspas.

O jogo, da 23.ª jornada de La Liga, permite ao Celta subir ao 13.º lugar, com 27 pontos, já cinco acima da linha de despromoção.

O homem do jogo, nos Balaídos, foi Gabri Veiga, que assistiu para o golo do suíço, aos 17 minutos, e depois marcou ele os outros dois.

Quando a equipa da casa estava totalmente balanceada para o ataque, Veiga cabeceou à entrada da área para o lado oposto, onde Seferovic entrou de rompante, também de cabeça, a fazer o 1-0 para os galegos.

Ainda antes do intervalo, Gabri Veiga ampliou, aos 32', para depois bisar aos 64', colocando o marcador no 3-0 final.

Seferovic viria a ser substituído aos 55 minutos, dando o lugar a Strand Larsen.

No outro jogo do dia já disputado, o Girona conseguiu uma histórica primeira vitória em Bilbau, batendo o Athletic por 3-2.

No estádio San Mamés Barria, os visitantes chegaram ao 2-0 em menos de 20 minutos, com os golos de Aleix García (4') e De Marcos (19', na própria baliza). Yuri reduziu, aos 35', mas, ainda antes do intervalo, aos 45'+1, o Athletic voltou a ser infeliz, com novo autogolo, agora de Mikel Vesga.

O melhor que os bascos conseguiram, depois, foi atenuar a derrota, com o golo apontado por Raúl García, aos 89 minutos.

O Athletic Bilbao segue na sétima posição, com 32 pontos, enquanto o Girona sobe a 10.º, com 30.