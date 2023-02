Seis pessoas detidas em Espanha por suposto envolvimento em manipulação de resultados

Seis pessoas foram detidas por suposto envolvimento em um caso de manipulação de resultados na Taça da Espanha em futebol, em dezembro de 2021, informou esta sexta-feira a polícia espanhola, em comunicado.

De acordo com a nota divulgada, os seis envolvidos terão recebido cerca de 30.000 euros em apostas na da primeira ronda da Taça, em que o Levante, na altura na primeira divisão, venceu por 8-0 o Huracan Melilla, do quinto escalão.

Estas detenções ocorreram no dia seguinte ao anúncio feito pelo tribunal regional de Melilla, uma cidade espanhola autónoma situada na costa norte de África, de que seis pessoas tinham sido ouvidas no âmbito deste caso, sendo que, entre os envolvidos, está um antigo jogador do Huracan Melilla.

A polícia indicou que abriu uma investigação depois de receber um relatório da La Liga, que administra o futebol profissional espanhol, bem como de várias casas de apostas.

Por sua vez, na quinta-feira, o Huracan Melilla revelou que estar a cooperar com as autoridades do futebol e com a justiça, garantindo que fará "tudo o que for possível para lutar contra a fraude".

"Se um membro ativo do clube for implicado, medidas disciplinares e legais serão tomadas imediatamente", especificou o clube, em comunicado.

