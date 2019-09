Sem William Carvalho, Betis soma segundo empate seguido

Osasuna e Betis não foram além do nulo no arranque da 5ª jornada da liga espanhola disputado em Pamplona. A formação de Sevilha somou, desta feita, o segundo empate seguido e agora sem o internacional português William Carvalho, médio expulso no último domingo com vermelho direto frente ao Getafe.





Ao cabo de cinco jornadas, o Betis soma cinco pontos enquanto o Osasuna atinge os sete pontos, no oitavo lugar à condição.