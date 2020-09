Sergi Roberto: «Depois da derrota com o Bayern não queríamos voltar a jogar futebol»

Sergi Roberto admitiu numa entrevista à RAC1 que muito dificilmente a equipa do Barcelona conseguirá esquecer a goleada sofrida diante do Bayern Munique (8-2), na Liga dos Campeões.





"Será um jogo difícil de esquecer. Passámos o pior verão possível, quando acabámos o encontro não queríamos voltar a jogar futebol", reconheceu o jogador dos blaugrana.O defesa abordou também a situação de Messi, que disse pretendia deixar o clube mas que acabou por ficar. "Na altura pensei o mesmo que qualquer adepto culé, que não podia ser verdade que Messi não continuaria connosco. Não consigo imaginar um Barça sem o Messi e cruzei os dedos para que ele ficasse. Desde que chegou à equipa principal, sempre o vi com o mesmo desejo e ambição. Agora não mostrará menos."Confiante que o Barcelona vai "ganhar a Champions esta temporada", Sergi elogiou depois Ronaldo Koeman. "Estamos a trabalhar muito bem. Vejo-o bem preparado tanto na tática como na comunicação com os jogadores. Diz-nos as coisas com clareza e isso é bom para a equipa. Confio plenamente nele e em todos os jogadores."