Sergio Álvarez elogia primeiros dias de Miguel Cardoso no Celta

O guarda-redes espanhol Sergio Álvarez, um dos capitães do Celta de Vigo, elogiou esta quinta-feira os primeiros dias sob o comando do treinador português Miguel Cardoso e o tipo de futebol praticado."As primeiras impressões são as de construir um jogo a partir de trás e minorar os riscos, para, a partir daí, criar perigo para a equipa contrária", começou por dizer o guarda-redes, de 32 anos.Álvarez explicou que o treinador português, que foi apresentado na terça-feira, dia em que iniciou os treinos no Celta de Vigo, chegou com a intenção de ter uma equipa "com posse de bola, atacante e que seja corajosa"."Aqui, o que manda são os jogos. Temos pouco tempo e temos que nos entreajudar. As decisões tomadas certamente que são pensadas, para tentar dar o melhor ao clube e, neste caso, à equipa", acrescentou o guarda-redes, habitualmente titular.O jogador admitiu, face à saída do treinador argentino Antonio Mohamed e à contratação de um novo técnico, que "a mudança é significativa", mas defendeu a adaptação "o mais rápido possível" às ideias de Miguel Cardoso."Cabe-nos jogar, os que têm que decidir são as pessoas que estão na direção", argumentou o guarda-redes, evitando comentar se a mudança de treinador seria, ou não, necessária.Miguel Cardoso, de 46 anos, foi anunciado na segunda-feira como novo treinador do Celta de Vigo, em substituição de Antonio Mohamed, que deixa a equipa com apenas três vitórias em 12 jogos e na 14.ª posição da Liga espanhola.