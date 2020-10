Sergiño Dest após o primeiro jogo pelo Barcelona: «Nem percebi o que Messi me disse»

Sergiño Dest foi contratado pelo Barcelona e três dias depois estreou-se pela formação catalã, atuando nos últimos 15 minutos do empate (1-1) diante do Sevilha. Após o encontro, o lateral-direito de 19 anos, que jogava no Ajax, revelou terem existido alguns problemas de comunicação com Messi dentro das quatro linhas por causa do idioma.





"O Messi não fala inglês, mas foi muito especial jogar com ele. Para ser sincero, nem percebi o que ele me disse, mas estávamos ambos a sorrir, então deve estar tudo bem, certo?", afirmou o internacional norte-americano ao portal holandês 'NOS Sport'.