Sergio Ramos anuncia retirada da seleção espanhola: «Admiro e invejo Modric, Pepe...»

Sergio Ramos anunciou, esta quinta-feira, nas suas redes sociais, o término da sua carreira internacional, aos 36 anos, depois de ter falhado o Mundial'2022.No texto, o defesa do Paris Saint-Germain refere que a decisão aconteceu depois de Luis de la Fuente, selecionador espanhol, ter ligado a Ramos a explicar que o espanhol não fazia parte dos planos futuros da seleção."A idade não é uma virtude ou um defeito, é apenas um número que não é necessariamente relacionado com a performance ou qualidade. Eu admiro e invejo jogadores como o Modric, Messi e Pepe... A essência, os valores, a meritocracia e a justiça no futebol. Lamentavelmente não será assim para mim porque o futebol nem sempre é justo e o futebol nem sempre é futebol", pode ler-se na publicação nas redes sociais. "Esta manhã recebi a chamada do atual selecionador que me comunicou que não conta nem vai contar comigo", revelou Sergio Ramos.Estas palavras amarguradas do experiente defesa são fruto da decisão do treinador com a qual o defesa não concorda.180 vezes internacional, um Mundial e dois Europeus. Uma carreira cheia de sucessos que o central agradece mas esclarece que não acabou como esperava. "Com coração pesado, é o fim duma estrada que esperava que se estendesse e acabasse melhor, a par de todo o sucesso que conquistámos na La Roja", garantiu o central espanhol, que deixou de ser convocado com Luis Enrique.