«Assumi o papel de Cristiano Ronaldo e faço-o com muito gosto»

Sergio Ramos esteve num programa de televisão em Espanha e reconheceu que gostou de assumir o papel de Cristiano Ronaldo no Real Madrid como marcador de penáltis."Depois da saída de Cristiano, tocou-me esse papel e faço-o com muito gosto. É uma maneira de executar e de sentir. Nunca pensei ofender nenhum companheiro e se alguém se sente ofendido peço perdão", disse o capitão do Real Madrid.O clube vai ter nos próximos tempos algumas partidas decisivas, não só na Liga dos Campeões, mas também internamente. "Vamos jogar com o Barcelona, na Taça do Rei, e depois com o Atlético Madrid na Liga, que está dois pontos acima de nós. Eu gosto deste tipo e jogos."O jogador falou também de outros aspetos da sua vida, do futuro - não descarta a possibilidade de um dia ser treinador -, da sua paixão por cavalos e pela música. Chegou inclusivamente a tocar viola com o apresentador...