Sergio Ramos: «Bola de Ouro? Enquanto for possível é um sonho meu»

Sergio Ramos, central do Real Madrid e da seleção espanhola, admitiu que ainda tem o sonho de ganhar uma Bola de Ouro, assim como outros títulos importantes."Champions, Mundial ou Bola de Ouro? Tudo isso, enquanto for possível, continua a ser um sonho para mim. Nunca deixo de sonhar. Seria fantástico voltar a ganhar com o Real Madrid, a quinta Champions seria uma loucura. A mesma coisa com a seleção, outro Europeu ou Mundial seria algo único. Sobre a Bola de Ouro, talvez apareça. Não sei se está próxima ou longe. Se Cannavaro conseguiu, por que não? Há que manter esse sonho de menino", referiu o defesa espanhol na apresentação de um documentário sobre a sua carreira.Van Dijk parece estar bem encaminhado para ser eleito o melhor jogador do Mundo e Sergio Ramos vê merito no holandês: "Os prémios individuais são muito difíceis de avaliar. Van Dijk é um grande central, fez uma temporada muito boa. Tem mérito. Fala-se sempre de Ronaldo e Messi, mas é bom que também ganhem outros jogadores. É verdade que dá que pensar o facto de alguns do futebol espanhol não terem ganho a Bola de Ouro. Alguns até já se retiraram".