Sergio Ramos debaixo de fogo: Florentino Pérez aponta-o como 'culpado' da crise

Santiago Solari já leva duas vitórias em dois jogos ao serviço do Real Madrid, mas os problemas não parecem ter terminado na 'Casa Blanca'. O jornal 'Sport' avança que as relações entre o presidente merengue, Florentino Pérez, e os capitães merengues, Sergio Ramos e Marcelo, estão no seu ponto mais baixo. Com Marcelo lesionado, é o espanhol que suporta as críticas, inclusivamente dos adeptos.No jogo com o Valladolid (), Ramos foi assobiado em vários momentos. Primeiro, quando o sistema sonoro do Santiago Bernabéu disse o seu nome e depois durante o jogo, sobretudo na zona da claque. O capitão era vaiado sempre que tocava na bola. De acordo com a 'Cadena SER', essa zona do estádio tinha recebido instruções para não assobiar Sergio Ramos, uma vez que as críticas aos jogadores poderiam provocar mais críticas, neste caso contra Florentino Pérez.O central também foi vaiado quando bateu o penálti que deu o segundo golo aos campeões europeus. Os adeptos queriam que fosse Vinícius a bater o pontapé da marca dos 11 metros e manifestaram-se.