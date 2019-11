Sergio Ramos dedica golo a criança que deslocou a retina e lembra: «A vida não é só futebol»

Jesús, te dedico mi gol y te mando todo mi ánimo. No bajes la cabeza, recupérate bien y nunca pierdas la ilusión. En la vida hay mucho más que fútbol. Un abrazo fuerte, compañero de zaga. — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 9, 2019

O Real Madrido Eibar, em jogo da 12.ª jornada do campeonato espanhol de futebol, num confronto em que Sergio Ramos apontou um golo e fez uma dedicatória especial.O capitão dos merengues, momentos antes do encontro, recebeu uma mensagem no Twitter, onde uma adepta pediu que o internacional espanhol escrevesse ao seu irmão Jesús, que deslocou a retina do olho e teve de ser operado de urgência, tendo colocado um ponto final numa possível carreira como jogador de futebol.No pedido, Aitana Oliva, irmã do menino, pede a Sergio Ramos que envie uma mensagem ou um vídeo ao seu irmão, de modo a animá-lo e a recuperar da sua situação. No final do encontro com o Eibar, o defesa do Real Madrid acabou por fazer melhor e... dedicar o golo ao pequeno fã."Jesús, dedico-te o meu golo e desejo-te as melhoras possíveis. Não baixes a cabeça, recupera forças e nunca percas a ilusão. A vida não é só futebol. Um abraço forte, companheiro", escreveu o defesa dos madridistas na sua conta do Twitter.