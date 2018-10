Sergio Ramos deixa 'gosto' em publicação que arrasa colegas

Um 'gosto' de Sergio Ramos numa publicação crítica para com alguns colegas seus está a gerar polémica em Espanha. Depois da copiosa derrota em Camp Nou no passado sábado, um adepto usou o Instagram para apontar o dedo à equipa e, embora Ramos também seja visado, Courtois, Nacho e Varane foram arrasados."Já chega. O que foi isto? Lembram-se da camisola que vestem? Por que é que Courtois é o guarda-redes? Ele pelo menos sabe que é guarda-redes? Inútil... Uma desa horrível, simplesmente horrível. A pior exibição de Nacho na sua carreira. Varane não sabe o que fazer depois de ter sido campeão do Mundo. Marcelo e Ramos foram os únicos que fizeram alguma coisa, ainda que também tenham cometido erros defensivos. O meio-campo não existiu e não encontramos ninguém no ataque. O treinador vai ser despedido porque os jogadores jogam sem motivação e vontade de ganhar. Simplesmente correm pelo campo", pode ler-se.A publicação, feita por um fã do capitão do Real Madrid, foi escrita em inglês e tinha como pano de fundo precisamente uma fotografia do central.