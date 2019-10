Sergio Ramos e a possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos: «É uma ideia muito bonita»

Após o empate (1-1) diante da Noruega, para a fase de qualificação do Campeonato da Europa de 2020, Sergio Ramos não descartou a possibilidade de marcar presença nos próximos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020."Creio que abordar agora o tema dos Jogos [Olímpicos] seria estar a precipitar-me. Qualquer jogador que tivesse essa oportunidade, certamente que não diria que não. Agora estou no meu clube e na minha seleção. Ainda falta muito, vamos ver o que vai acontecer até lá, mas é uma ideia muito bonita", confessou.O capitão da 'La Roja' tornou-se, neste sábado, o jogador com mais internacionalizações pela Espanha, ao somar a 168.ª presença com a camisola do seu país, ultrapassando, assim, Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, que detinha até ao momento o recorde, com 167 nacionalizações.No final do encontro, o defesa do Real Madrid afirmou que trocava o recorde pessoal "por uma vitória" frente à congénere da Noruega. "Tinha trocado o jogo 168 por uma vitória na Noruega. Mas é uma recompensa do trabalho e é um orgulho ser o jogador com mais internacionalizações. Emociono-me sempre que visto esta camisola e espero que cheguem muitos mais jogos",