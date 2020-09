Sergio Ramos e a situação de Messi: «Gostaríamos que ficasse»

O tema principal era a seleção espanhola, na antevisão ao duelo de titãs com a Alemanha, mas a conferência de imprensa esta quarta-feira realizada com Sergio Ramos como porta-voz da Roja não deixou de se desviar para o assunto do momento: Leo Messi e a sua saída do Barcelona.





O defesa do Real Madrid ainda tentou fugir-lhe, mas lá soltou o seu comentário. "É um tema que devemos deixar de lado. Não nos diz respeito. Mas ele ganhou o respeito de decidir o seu futuro. Não sei o estará a fazer da melhor maneira. Para o futebol espanhol, para o Barcelona e para nós, que gostamos de ganhar aos melhores, gostaríamos que ficasse", declarou.