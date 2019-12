Sergio Ramos lamenta penáltis não assinalados sobre Varane: «Já não se pode mudar nada»

Sergio Ramos criticou as decisões da equipa de arbitragem no clássico desta quarta-feira entre Barcelona e Real Madrid e lamentou que não tivessem sido assinalados dois penáltis a favor dos merengues, ainda na primeira parte, cometidos sobre o colega Raphael Varane."Vimos os lances ao intervalo e é claro que ambos são penálti. Mas, o que quer que seja dito agora, já não se pode mudar nada. O VAR está lá para ajudar, quando há dúvidas pode-se consultar e não foi assim. Já aconteceu connosco. São coisas que acontecem no futebol", disse o capitão do Real Madrid na 'flash interview' após o encontro em Camp Nou.Apesar do nulo, Sergio Ramos destacou a atitude e a boa exibição da equipa merengue "num campo muito difícil"."Criámos muitas dificuldades, mas são duas equipas com muita qualidade e normalmente penalizam-se os erros, que hoje foram poucos. Foi um Real Madrid com muita personalidade, jogando, controlando e pressionando alto. Creio que é a imagem que queríamos dar e foi a que demos. Apesar de não termos ganho, vamos contentes", assumiu o defesa central de 33 anos.