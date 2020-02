Sergio Ramos: «Na Champions é que se veem os homens, os meninos ficam de parte»

O Real Madrid recebe esta quarta-feira o Manchester City, na primeira mão dois oitavos de final da Liga dos Campeões. Quatro vezes campeão europeu, Sergio Ramos conhece bem as emoções da Champions, mas isso nunca tornará participar na competição algo banal.





"A Champions é sempre especial e o hino é uma motivação extra para os jogadores e para os adeptos. Não é por acaso que temos este palmarés histórico. É um privilégio para mim jogar a Liga dos Campeões. É emocionante e motivador", disse o capitão merengue, em conferência de imprensa.Sergio Ramos considera que a Champions separa o trigo do joio, como quem diz, os homens dos meninos."Um erro contra o City pode custar um título, tal como no domingo, na Liga [frente ao Barcelona]. É muita pressão. É aqui que se veem realmente os homens, os meninos têm de ficar de parte. Esta é uma semana para falar em campo, não fora dele", disparou.Nos últimos seis anos, o Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões quatro vezes, mas isso faz parte do passado."A grandeza do Real Madrid passa por começar de novo a cada ano e não se conformar com o que se ganhou", sublinhou Sergio Ramos, acrescentando: "Não te podes lamentar. Não podes ter medo de ser eliminado. Tenho todo o respeito pelo adversário, mas estou convencido de que as coisas vão correr bem", garantiu.