Continuar a ler

Se vencer sábado o Real Madrid conquistará a sua 13ª Champions (a quarta em 5 anos). "Temos tido equipas diferentes, sempre com bons jogadores e o segredo tem sido o espírito de equipa. Creio que temos um ambiente único. Tivemos épocas complicadas, mas temos um espírito de grupo muito bom e provámo-lo a quem duvidava disso. Não há egos nem protagonismo individual. Nesse sentido ganhamos todos."



Sergio Ramos marcou um golo na 10º conquista dos merengues (2013/14, em Lisboa) e se tiver a oportunidade de voltar a fazê-lo em Kiev, não se fará rogado. "Prefiro levantar o troféu a marcar golos. Ao nível tático somos muito fortes, temos jogadores que podem fazer estragos. Mas se tiver a oportunidade de marcar, será um privilégio."



As críticas que a equipa foi alvo esta época, sobretudo pelo desempenho no campeonato, não afetaram a equipa. "As críticas nunca nos desviaram dos nossos objetivos. Não é algo que nos coloque lá em cima nem que nos traga para baixo. Não temos de provar nada e, digam o que disserem, na Champions tivemos de eliminar o PSG, o Bayern e a Juventus."



Sobre o adversário da final, Sergio Ramos assegura que o Real Madrid conhece bem o potencial dos reds. "Têm uma grande equipa e um treinador muito bom. Não vai ser nada fácil sagrarmo-nos campeões europeus outra vez."



No que diz respeito a Cristiano Ronaldo, o capitão garante que o português "está bem". "A equipa em geral está animicamente bem. Não há ninguém lesionado e estamos todos prontos para sábado."



Se vencer sábado o Real Madrid conquistará a sua 13ª Champions (a quarta em 5 anos). "Temos tido equipas diferentes, sempre com bons jogadores e o segredo tem sido o espírito de equipa. Creio que temos um ambiente único. Tivemos épocas complicadas, mas temos um espírito de grupo muito bom e provámo-lo a quem duvidava disso. Não há egos nem protagonismo individual. Nesse sentido ganhamos todos."Sergio Ramos marcou um golo na 10º conquista dos merengues (2013/14, em Lisboa) e se tiver a oportunidade de voltar a fazê-lo em Kiev, não se fará rogado. "Prefiro levantar o troféu a marcar golos. Ao nível tático somos muito fortes, temos jogadores que podem fazer estragos. Mas se tiver a oportunidade de marcar, será um privilégio."As críticas que a equipa foi alvo esta época, sobretudo pelo desempenho no campeonato, não afetaram a equipa. "As críticas nunca nos desviaram dos nossos objetivos. Não é algo que nos coloque lá em cima nem que nos traga para baixo. Não temos de provar nada e, digam o que disserem, na Champions tivemos de eliminar o PSG, o Bayern e a Juventus."Sobre o adversário da final, Sergio Ramos assegura que o Real Madrid conhece bem o potencial dos reds. "Têm uma grande equipa e um treinador muito bom. Não vai ser nada fácil sagrarmo-nos campeões europeus outra vez."No que diz respeito a Cristiano Ronaldo, o capitão garante que o português "está bem". "A equipa em geral está animicamente bem. Não há ninguém lesionado e estamos todos prontos para sábado."

Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, deu voz no 'Open Media Day' do Real Madrid ao desejo do plantel merengue em conquistar a Liga dos Campeões, sábado, diante do Liverpool, em Kiev."Estar noutra final e termos a oportunidade de nos sagrarmos campeões é um privilégio e um prémio pelo trabalho, sacrifício e esforço diário. Às vezes parece que nos presentearam com uma final, mas não é nada assim, custou-nos muito chegar até aqui", constatou o jogador.