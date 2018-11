Sergio Ramos reage aos assobios: «Estou orgulhoso que me encham a mochila de pedras»

O Real Madrid voltou às vitórias para o campeonato, algo que não acontecia desde o dia 22 de setembro. A era Solari começou com um triunfodiante do Valladolid. Sergio Ramos marcou um penálti à Panenka e falou sobre os assobios de que foi alvo."Sinceramente nem notei. Entendo esse sentimento dos adeptos. Sou o capitão e o primeiro que tem que dar um passo em frente. Estou orgulhoso que me encham a mochila de pedras", atirou o capitão.Sergio Ramos apelou ainda à calma nos momentos de maior ansiedade durante os jogos: "O cenário era complicado, pela sequência de maus resultados e pela mudança de treinador, mas pouco a pouco faremos com que as pessoas voltem a acreditar em nós. Foi um resultado positivo para ganhar confiança", realçou o defesa que diz que a equipa está com Solari: "Nós estamos com o treinador até à morte. Agora temos o Solari e vamos até onde podemos, pouco a pouco, jogo a jogo, para que terminemos a crise que tivemos", concluiu.