Sergio Ramos revela em documentário: «Tive pena de Lopetegui»

Foi esta terça-feira apresentado um documentário sobre a carreira de Sergio Ramos produzido pela Amazon que retrata vários aspetos da vida pessoal e profissional do defesa do Real Madrid. O diário 'Marca' elencou alguns deles, nomeadamente a saída de Lopetegui do Bernabéu.Precisamente sobre o técnico espanhol, cuja passagem pelo comando técnico dos merengues não foi famosa, Sergio Ramos lembra no documentário que se dava muito bem com o treinador: "Tive pena do Julen e não só pela relação que tínhamos, até porque dava-se muito bem comigo. O futebol foi um pouco injusto e cruel. Quando a maré está contra ti, é complicado".Também os penáltis 'à Panenka' foram tema no documentário, com Ramos a explicar que opta frequentemente por bater a bola desta forma mas que nem por isso é um gesto fácil: "Para mim tem um nível de dificuldade muito grande, porque a grande maioria dos guarda-redes, sobretudo aqueles com mais experiência, esperam até ao final".