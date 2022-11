Série documental sobre o Barcelona estreia em dezembro

A Prime Video anunciou oficialmente "FC Barcelona - A new era", uma série documental de cinco episódios produzida pelo Barça Studios que percorre a história dos últimos anos do clube marcados pela reconstrução do plantel da equipa principal de futebol e a regeneração económica e institucional da entidade. Uma série que estreia em dezembro, em exclusivo na Prime Video.

A série documental revela todos os detalhes dos últimos anos do clube, através da perspetiva da própria equipa, e percorre as mudanças no plantel a partir da renovação institucional após as eleições presidenciais do clube e a chegada do novo departamento desportivo de Joan Laporta. Uma história que começa a 14 de agosto de 2020, quando o Barça viveu um dos resultados mais dolorosos da sua história com o 2-8 diante do Bayern de Munique em Lisboa nos quartos-finais da Champions, e termina com a pré-época de 2022/23.