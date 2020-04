Treinador espanhol lesionou-se com gravidade em sessão de teletrabalho

A pandemia do novo coronavírus fez com que as equipas de futebol alterassem as suas rotinas de trabalho levou milhares de atletas a terem de treinar em casa de forma isolada. A grande maioria recebeu e cumpriu planos individuais dados pelas equipas técnias, mas para quebrar a rotina houve quem optasse por algumas sessões de trabalho virtual através de videoconferência que, em alguns casos, não correram lá muito muito bem.

Foi o que aconteceu em Espanha à equipa de futebol feminino do Almería, já que numa dessas sessões acabou por ser o próprio treinador a lesionar-se e com gravidade.





Carlos Hinojo estava a orientar o treino a partir de casa, contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e explicou ao site do clube como tudo aconteceu. "Não sei bem se foi durante uma mudança de direção ou numa rotação, mas o pé e o joelho estavam presos ao chão", contou o técnico, que já está habituado à referida lesão e mostra-se motivado para a recuperação."Agora é hora de enfrentar isto e já passei pelo mesmo em duas situações anteriores", explicou.