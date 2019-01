Sevilha anuncia acordo com Ajax para a transferência de Wöber

O Sevilha anunciou esta sexta-feira ter alcançado um princípio de acordo com o Ajax para a contratação do internacional austríaco Maximilian Wöber. De acordo com a imprensa espanhola, o defesa custará aos cofres do emblema andaluz cerca de 11 milhões de euros e assinará até 2024.Visto como promessa na Áustria, onde já é internacional absoluto, Maximilian Wöber perdeu o lugar no onze do Ajax no início da temporada, devido à presença de Blind no plantel e também com a erupção de De Ligt.Depois da confirmação da chegada de Munir, proveniente do Barcelona, os andaluzes procuram agora no mercado opções para o meio campo e para a frente de ataque, segundo o jornal espanhol "As".