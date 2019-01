Sevilha anuncia contratação de Moanes Dabbur

O Sevilha anunciou que chegou a acordo com o Red Bull Salzburg para a contratação do avançado israelita Moanes Dabbur. O jogador vai terminar a época ao serviço do clube austríaco e será jogador dos andaluzes na abertura do mercado de verão, com contrato até 2023.Dabbur tem 26 anos, foi contratado pela equipa de Salzburgo na temporada 2016/2017 e já realizou mais de 100 partidas pelo clube, com participações na Liga Europa e na Liga dos Campeões incluídas.Até ao momento, o avançado apontou 55 golos, 20 deles esta temporada. Estreou-se pela seleção israelita em 2014, pela qual apontou um tento em 11 partidas. É também o melhor marcador da atual edição da Liga Europa com 6 golos.