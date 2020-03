Sevilha bate Osasuna nos descontos e isola-se no 3.º lugar em Espanha

O Sevilha isolou-se este domingo, provisoriamente, no terceiro lugar da Liga espanhola, ao vencer por 3-2 na receção ao Osasuna, num embate da 26.ª ronda decidido nos descontos.

A formação do ex-técnico portista Julen Lopetegui chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos do marroquino Youssef En Nesyri, aos 13 minutos, e do argentino Lucas Ocampos, aos 45'+1, ambos servidos pelo também ex-portista Óliver Torres.

No início da segunda parte, aos 54 minutos, o guarda-redes do Osasuna, Sergio Herrera, viu o vermelho direto e tudo parecia ainda mais facilitado para os andaluzes, mas os forasteiros reagiram, com 10, e chegaram à igualdade.

Aridane reduziu, aos 64 minutos, e Roberto Torres apontou o segundo golo do Osasuna, aos 74', na transformação de um penálti.

Já em período de descontos, o Sevilha ainda conseguiu chegar ao terceiro golo e garantir a vitória, graças ao 'bis' de En Nesyri, aos 90+3 minutos.

Na classificação, o 'onze' de Lopetegui passou a somar 46 pontos, mais três do que Real Sociedad e Atlético Madrid e quatro face ao Getafe, todos com menos um jogo, enquanto o Osasuna manteve-se com 31, no 12.º posto.

A liderança de 'La Liga' está na posse do bicampeão em título FC Barcelona, que hoje se desloca ao reduto do Real Madrid, segundo classificado, a dois pontos.