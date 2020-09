Sevilha contrata Bono até junho de 2024

O Sevilha contratou o futebolista internacional marroquino Yassine Bono, que jogou nos andaluzes na última época por empréstimo do Girona, clube ao qual vai pagar quatro milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o clube espanhol.

Bono, de 29 anos, conta com 23 internacionalizações por Marrocos e atuou em 18 jogos oficiais pelo Sevilha, incluindo as quatro partidas da fase final da Liga Europa, prova vencida pelos sevilhanos, assinando contrato válido por quatro anos.

Esta é a quarta contratação do Sevilha para a nova época, depois de Suso (ex-AC Milan), do croata Ivan Rakitic (ex-Barcelona) e do médio Óscar Rodríguez (ex-Real Madrid).

Formado no Wydad de Casablanca, o guarda-redes foi recrutado pelo Atlético de Madrid aos 21 anos, tendo atuado por empréstimo no Saragoça antes de assinar com o Girona, emblema pelo qual jogou durante três temporadas.