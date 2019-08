Sevilha, de Lopetegui, estreia-se na liga espanhola com um triunfo diante do Espanhol

Julen Lopetegui, técnico do Sevilha, estreou-se na liga espanhola com um triunfo (2-0) diante do Espanhol.





Reguillón, avançado espanhol contratado neste mercado de trasnferências, fez o primeiro para o conjunto orientado pelo antigo treinador do FC Porto, que contou com Daniel Carriço (ex-Sporting) e Óliver (ex-FC Porto) - saiu aos 75 minutos para a entrada de Gudelj (ex-Sporting) - na equipa inicial.Já perto do apito final, aos 86 minutos, Nolito, antigo jogador do Benfica, fechou as contas do marcador. No Espanhol, Facundo Ferreyra, avançado argentino emprestado pelo Benfica, também alinhou de início.