Sevilha de Lopetegui perde em Almería e segue sem vencer na Liga espanhola

O Sevilha, quarto classificado na última edição da Liga espanhola de futebol, perdeu no sábado pela segunda vez no campeonato, em visita ao Almeria, por 2-1, na terceira jornada.

Os anfitriões, com o médio português Samuel Costa a titular, viram-se em desvantagem à meia hora de jogo, graças ao golo de Torres, mas deram a volta ao marcador, por intermédio de Ramazani e Sadiq, respetivamente aos 42 e 55 minutos.

O Sevilha segue na 15.ª posição, com um escasso ponto, enquanto o Almeria é nono, com quatro.

A Real Sociedad (quinta) visitou e bateu o Elche (18.º), que contou com o português Domingos Quina, a partir do 78 minutos.

O único golo da partida tinha sido apontado por Mendez, aos 20 minutos.

O Maiorca (sétimo) visitou e venceu o Rayo Vallecano (10.º), por 2-0, com tentos de Muriqui e Lee Kang, respetivamente aos 13 e 64.

O Bétis lidera provisoriamente a competição, com nove pontos, podendo ser hoje alcançado pelo campeão espanhol e europeu, Real Madrid, que joga no recinto catalão do Espanyol, e pelo Villarreal, que visita o Getafe.

Também hoje, o FC Barcelona, que conta quatro pontos, recebe o Valladolid.

