Sevilha desperdiça vantagem de dois golos e perde em casa do Eibar

O Eibar conquistou esta quinta-feira a primeira vitória na Liga espanhola, depois de operar a reviravolta na receção ao Sevilha e vencer por 3-2, em jogo da sexta jornada da prova.Com o português Daniel Carriço no onze, os sevilhanos foram para o intervalo com uma vantagem aparentemente confortável, assegurada com golos do argentino Lucas Ocampos e do ex-jogador do FC Porto Óliver Torres, aos 11 e 33 minutos, respetivamente.Contudo, a formação orientada pelo antigo treinador portista Julen Lopetegui deixou-se ultrapassar no segundo tempo, permitindo que os bascos, que contaram com o central luso Paulo Oliveira a tempo inteiro, dessem a volta ao marcador.O chileno Fabián Orellana iniciou a remontada do Eibar, de grande penalidade, aos 65 minutos, Pedro León empatou o encontro, aos 77, e o ex-lateral do FC Porto José Ángel assegurou o triunfo do conjunto da casa, aos 82, num livre direto que deixou Lopetegui completamente descontrolado.O Sevilha, que tinha perdido a liderança na ronda anterior, ao ser derrotado pelo Real Madrid, desperdiçou a possibilidade de igualar o Atlético de Madrid no segundo lugar, além de ter caído para o sétimo posto, com 10 pontos.