Sevilha e Betis empatam a zero no dérbi sevilhano

Sevilha e Betis empataram este domingo, sem golos, no dérbi sevilhado jogado no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, no último jogo do dia da Liga espanhola de futebol.

Três dias depois de nova qualificação para a final da Liga Europa, a quinta em 10 anos, o Sevilha não se mostrou muito cansado pela partida em que teve de ir a prolongamento e foi bem mais forte que o rival da cidade, procurando o golo com afinco.

Alguma falta de sorte e erros na concretização impediram que chegasse ao golo, mesmo quando esteve em vantagem por expulsão de Juan Miranda, aos 87 minutos - com o tempo de compensação dado pelo árbitro, ainda se jogaram mais 10 minutos. O internacional português William Carvalho foi titular e esteve em campo 71 minutos, sendo substituído pelo nigeriano Akouokou.

Com este resultado, o Betis mantém-se em sexto, com 56 pontos, a quatro do Villareal, que o antecede.

O Sevilha sobe a nono, com 47 pontos, e ainda 'sonha' com o último lugar 'europeu', o sétimo, que está na posse do Athletic Bilbau.

A três jornadas do fim, a luta é intensa entre Athletic (50 pontos), Girona (48), Sevilha (48), Osasuna (47) e Rayo Vallecano (46).