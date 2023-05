Sevilha empata com despromovido Elche e tem sonho europeu complicado

O lanterna-vermelha Elche, já despromovido, travou as aspirações europeias do Sevilha, que se adiantou no marcador aos 10 minutos, em lance de envolvimento concluído pelo argentino Erik Lamela.

A expulsão do senegalês Pape Gueye, por entrada dura aos 18, complicou a vida aos andaluzes, que aos 25 minutos viram Tete Morente, com um invulgar chapéu com as costas, fazer o definitivo 1-1. O Sevilha é nono, com 49 pontos, mas somente a um do sétimo que vale a ida à Liga Conferência Europa.

O senegalês Nicolas Jackson bateu três adversários para inaugurar o marcador aos 20 minutos para o Villarreal e aos 45+2 aproveitou um erro da defesa do Cadiz para se isolar e voltar a fintar o guarda-redes, fazendo o 2-0.

O Villarreal mantém o seu quinto lugar, agora com 63 pontos, enquanto o Cadiz é 16.º, com 38, e ainda tem a manutenção em risco.

Ainda hoje, o Espanyol recebe o Atlético de Madrid e o Getafe visita o Betis.