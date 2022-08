Sevilha empata com o Valladolid em jogo com final quentinho

O Sevilha continua sem vencer na Liga espanhola e empatou esta sexta-feira a um golo na receção ao Valladolid, na segunda jornada, enquanto o Rayo Vallecano venceu o Espanyol (2-0) e é líder isolado à condição.

Só um frango do guarda-redes Sergio Asenjo, para Rekik empatar aos 86 minutos, permitiu à equipa orientada pelo ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui evitar a derrota caseira, a que Anuar tinha aberto a porta aos 80'. O jogo ficou ainda marcado pelos momentos tensos no final, que resultaram nas expulsões de Marcos Acuña e de El Yamiq, quando ambos já estavam no banco.

Quarta classificada em 2021/22, a turma sevilhana, que perdeu na primeira jornada em casa do Osasuna (2-1), prossegue a forma irregular que trazia da temporada transata, quando empatou quatro dos últimos cinco jogos do campeonato.

Depois de um empate a zero em casa do Barcelona, na primeira ronda, o Rayo Vallecano deu seguimento ao bom arranque de época e arrancou nova exibição convincente na Catalunha, desta feita em casa do Espanyol. Lejeune foi expulso na equipa de Vallecas logo aos 16 minutos, com Gómez a desfalcar, pelo mesmo motivo, a equipa da casa aos 30, antes de Palazon abrir o marcador aos 40. Ciss fechou a contagem aos 59.

Os catalães seguem com um ponto na La Liga, enquanto a formação dos arredores de Madrid é líder isolada à condição, uma vez que a segunda jornada arrancou agora: soma quatro pontos, contra três de sete equipas, todas com menos um jogo, entre elas Real Madrid e Atlético de Madrid.

O jogo de destaque de sábado é a receção do Celta de Vigo ao campeão espanhol e europeu Real Madrid, marcado para as 21:00 (hora de Lisboa), já depois de se realizarem o Osasuna-Cádiz (16:30) e o Maiorca-Bétis (18:30).