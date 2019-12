Sevilha empata e falha reaproximação à liderança na liga espanhola

O Sevilha falhou este domingo a reaproximação à liderança da liga espanhola de futebol, ao empatar 1-1 no estádio do Osasuna, numa 16.ª jornada em que o português Kevin Rodrigues marcou na vitória do Leganés sobre o Celta de Vigo.

O ponta de lança espanhol Munir El Haddadi deu vantagem aos andaluzes, aos 11 minutos, que durou até perto do intervalo, quando Chimy Ávila, aos 45+2, restabeleceu a igualdade, já depois o Osasuna de ter perdido Marc Cardona, aos 28, após ter sofrido uma comoção cerebral, fruto de uma queda. O português Daniel Carriço foi opção no Sevilha a partir do minuto 59.

O conjunto orientado por Julen Lopetegui ocupa o terceiro lugar, com 31 pontos, menos três que os líderes FC Barcelona e Real Madrid, que venceram ambos nesta ronda e totalizam 34, enquanto o equipa da Pamplona é 10.ª classificada, com 23.

Num duelo entre duas equipas em zona de despromoção, o Leganés, com uma vitória por 3-2 na receção ao Celta de Vigo, recuperou terreno, precisamente, aos célticos, graças ao tento do defesa português Kevin Rodrigues (55), já depois do médio espanhol Óscar ter bisado (15 e 39), tendo o médio mexicano Nestor Araújo (64) e avançado espanhol Iago Aspas (81) reduzido.

O técnico do Leganés, o mexicano Javier Aguire, atingiu hoje a marca dos 359 encontros na primeira divisão espanhola e igualou a marca do argentino Helenio Herreno, sendo agora os treinadores americanos com mais encontros no escalão.

A formação dos arredores de Madrid passa a somar nove pontos, no 19.º e penúltimo lugar, em igualdade pontual com o Espanyol, os dois com menos quatro do que o Celta.

Também nesta ronda, Vallodolid e Real Sociedad não foram além de um empate sem golos, resultado que impediu os bascos, que estão em quarto, com 27 pontos, de se aproximarem do Sevilha. Os 'albivioletas' ocupam a 10.º posição, com 23.

Antes, o veterano Joaquín, de 38 anos, assinou o primeiro 'hat-trick' da carreira em 20 minutos, com golos aos dois, 11 e 20, na vitória do Bétis ante Athletic, que reduziu por Iñaki Williams, aos 44 minutos, de penálti, e Yuri Berchiche, aos 75.

Na classificação, o Betis saltou para o 11.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Athetic caiu para sexto, com 26.

No primeiro jogo do dia, o Getafe subiu ao quinto lugar, ao vencer por 1-0 no reduto do Eibar, que teve o central luso Paulo Oliveira durante os 90 minutos, graças a um tento de Ángel, aos 67. Os bascos seguem em 16.º, com 15 pontos.