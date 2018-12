Sevilha quer segurar André Silva com cláusula de 85 milhões

O Sevilha já fez saber que vai acionar junto do Milan a cláusula de compra do passe de André Silva no final da época e, segundo avança este sábado o jornal espanhol 'El Confidencial', o clube andaluz conta segurar depois o português com uma cláusula de rescisão de 85 milhões de euros.O avançado está emprestado pelos rossoneri e não tardou a deslumbrar em Sevilha, com boas exibições, coroadas com golos.No final da época o Sevilha vai pagar 38 milhões ao Milan e oferecer a André Silva um contrato de 4 anos.