Sevilha vence em Bilbau e mantém segundo lugar na La Liga

O Sevilha foi este sábado a Bilbau vencer o Athletic por 1-0, na 17ª jornada da La Liga, o que lhe permite garantir, desde já, a manutenção do segundo lugar no final da ronda.

O golo que levou os três pontos para a Andaluzia foi marcado aos 38 minutos, pelo internacional dinamarquês Thomas Delaney, através de um remate de meia distância para o canto superior esquerdo da baliza basca.

Com este triunfo, o Sevilha mantém o segundo lugar, com 34 pontos (16 jogos), a cinco do líder Real Madrid, com 39 (16), seguido por Betis, com 30 (16), Atlético Madrid, com 29 (15), e Real Sociedad, com 29 (16).