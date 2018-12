Sevilha vence Girona e apanha Barcelona e Atlético na liderança

O Sevilha igualou este domingo o Barcelona e o Atlético Madrid no topo do campeonato espanhol ao vencer por 2-0 na receção ao Girona, em jogo da 16.ª jornada da prova.A equipa anfitriã apenas conseguiu quebrar a resistência do adversário no início da segunda parte, aos 55 minutos, graças a um penálti concretizada pelo argentino Ever Banega, fechando a contagem pouco depois, aos 64', na sequência do golo marcado pelo médio Pablo Sarabia.O defesa internacional português Daniel Carriço foi totalista na equipa do Sevilha, tal como o avançado André Silva, que, apesar de ter ficado em 'branco', se mantém como o melhor marcador da equipa na liga espanhola, com oito golos.O Sevilha, a equipa sensação do campeonato, apanhou o Barcelona e o Atlético de Madrid no comando, todos com 31 pontos, mas os catalães, campeões em título, têm menos um jogo realizado e podem voltar a isolar-se, caso vençam ainda hoje na visita ao estádio do Levante.Consulte o direto aqui