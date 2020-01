Sevilha vence Granada e é terceiro à condição em Espanha

O Sevilha venceu este sábado em casa o Granada por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da La Liga, e subiu ao terceiro lugar à condição, ultrapassando o Atlético de Madrid que só joga no domingo.

O holandês Luuk de Jong, aos 11 minutos, e o ex-Benfica Nolito, aos 34, deram a vitória à equipa do ex-FC Porto Julen Lopetegui, que chegou aos 38 pontos e ultrapassou o Atleti, antes da receção dos madrilenos ao Leganés, no domingo.

O Granada, que jogou de início com o guarda-redes português Rui Silva e o defesa-central Domingos Duarte, é agora 12.º, com 27 pontos, e somou a segunda derrota consecutiva, a quarta nos últimos cinco jogos em La Liga.

Antes, o Villarreal subiu ao sétimo lugar, com 31 pontos, ao vencer em casa do Alavés, 14.º, por 2-1, num dia marcado pela derrota do líder FC Barcelona em casa do Valência (2-0).