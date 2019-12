Sevilha vence Leganés e sobe provisoriamente ao 2.º lugar da liga espanhola

O Sevilha subiu este domingo provisoriamente ao 2.º lugar da liga espanhola, ao vencer em casa o Leganés, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada.

O central brasileiro Diego Carlos, que passou pelo Estoril Praia, marcou, aos 63 minutos, o único golo da partida, dando ao Sevilha a terceira vitória consecutiva.

A equipa comandada por Julen Lopetegui passou a somar 30 pontos, menos um do que o líder Real Madrid (menos um jogo) e mais dois do que o Barcelona (menos dois), que joga hoje com o Atlético de Madrid.

Sem vencer há cinco encontros, o Leganès, que teve Kevin Rogrigues em campo desde os cinco minutos, mantém-se no 20.º e último lugar, com apenas seis pontos.