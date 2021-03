Sevilha vence na receção ao Elche e consolida quarta posição na La Liga

O Sevilha venceu esta quarta-feira na receção ao Elche (2-0), num encontro em atraso da segunda jornada, e consolidou a quarta posição na Liga espanhola de futebol.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o marroquino Youssef En Nesyri abriu o ativo, à passagem do minuto 43 minutos, após corresponder de cabeça, no interior da área, a um cruzamento do médio espanhol Suso. O ponta de lança, de 23 anos, continua de pé quente, com quarto golos nos últimos três jogos do Sevilha para todas as competições. No segundo tempo, o protagonista foi o suplente utilizado Franco Vazquez, ao fechar a contagem já em perto do minuto 90, correspondendo a um passe do ex-dragão Oliver Torres com um toque subtil de calcanhar.

Com 27 jornadas disputadas, o emblema andaluz tem 54 pontos, contra os 57 do Real Madrid, terceiro classificado, 59 do Barcelona (segundo) e 63 do líder isolado Atlético Madrid.