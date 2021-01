Sevilha vence no reduto do Alavés e isola-se no 4.º lugar na Liga espanhola

O Sevilha isolou-se esta terça-feira no 4.º lugar da Liga espanhola, depois de vencer pela margem mínima no campo do Alavés (2-1), em encontro da 19.ª jornada.

O ponta de lança marroquino Youssef En Nesyri adiantou aos andaluzes, logo à passagem do minuto três, com a resposta eficaz do emblema de Vitoria a surgir pouco depois, aos 12', por Edgar Mendez. A igualdade seria desfeita ainda no primeiro tempo, quando o médio Suso (30') bateu o guardião Fernando Pacheco.

Depois da derrota na última ronda, em Madrid, frente ao líder Atlético (2-0), a equipa de Julen Lopetegui soma agora 33 pontos, ficando a um do terceiro colocado FC Barcelona, a quatro do segundo Real Madrid e a oito dos 'colchoneros', que têm menos dois jogos disputados.

Com o central português Rúben Vezo em campo, desde o minuto 66, o Levante saiu do campo do Cadiz com um empate a dois golos e consequente 11.ª posição na tabela, com 22, menos dois do que o conjunto do sudoeste de Espanha, sem perder há quatro jogos.

Pelo mesmo resultado, o Valladolid, sem o português Jota na ficha de jogo, empatou na receção ao Elche, que tarda em sair da zona perigosa da tabela, permanecendo no antepenúltimo e 18.º posto, com 17, a um do Alavés, a primeira equipa acima da linha de água, e a dois dos anfitriões.