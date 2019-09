Sevilha vence Real Sociedad por 3-2

O Sevilha bateu a Real Sociedad, em casa, por 3-2, colocando um ponto final na série de duas derrotas consecutivas para a liga espanhola de futebol, num encontro mais dominado pelos andaluzes do que o resultado transmite.Os visitantes até se adiantaram cedo no marcador, logo aos quatro minutos, por Mikel Oyarzabal - que já tinha marcado dois golos na última jornada frente ao Alavés -, mas o ex-Benfica Nolito repôs a igualdade aos 18', e o 1-1 durou até ao intervalo.Dois minutos após o reatamento do encontro, o argentino Lucas Ocampos deu vantagem à formação da casa, e, aos 80 minutos, foi a vez de Franco Vásquez marcar, dilatando o resultado para os 3-1. A formação basca nunca deu o jogo como perdido - apesar de o Sevilha ter disposto de muito mais oportunidades de golo - e chegaria aos 3-2 por intermédio de Portu, após uma boa assistência do norueguês Martin Odegaard.Com a vitória, o Sevilha passa para a sexta posição, com 13 pontos, enquanto a Real Sociedad está no quinto lugar com os mesmos pontos. O Real Madrid lidera o campeonato, com 15 pontos, mais um do que Granada e Atlético de Madrid, com quem empatou no sábado (0-0), enquanto o campeão FC Barcelona é o quarto, com 13.