Simão sobre Félix: «Pode ganhar a Bola de Ouro. Tem tudo para isso»

Simão Sabrosa, ex-jogador do Benfica, deixou rasgados elogios a João Félix, também ex-jogador dos encarnados, acreditando que o avançado do Atlético Madrid ainda vai demonstrar todo o seu talento ao mundo do futebol.





"Pode ganhar a Bola de Ouro. Tem tudo para isso. Está a passar por uma fase de adaptação e não é fácil. A maneira de jogar do Atlético é muito diferente da do Benfica e os primeiros meses não foram fáceis. Em Espanha querem golos e ele não está a marcar. Sei que também o deve incomodar, provavelmente, ser sempre substituído, mas tem aproveitado a oportunidade para garantir vitórias e pensar na equipa. Tem de estar sempre pronto com um treinador como o Simeone", destacou em declarações à BTV.Mas, o ex-internacional português também recordou a sua passagem pelo Barcelona e de como percebeu que iria passar por dificuldades. "Jogar com o Figo, o meu grande ídolo, foi fantástico. Mas, a minha maior dificuldade foi saber de imediato que seria complicado jogar. Pensava, onde vou jogar? De um lado há o Figo, do outro o Rivaldo, ia ter de esperar fossem castigados ou acusassem cansaço??...", confessou.Simão partilhou o balneário também com Guardiola e já na altura antecipava o futuro do espanhol. "Já tinha um imenso sentido tático. Uma vez pegou num pedaço de papel e disse-me que movimentos deveria fazer sem a bola", revelou.Da sua aventura no Barça ainda contou um episódio engraçado: "Numa viagem de avião, sentei-me entre o Figo e o Guardiola, que já tinha livros de futebol e muitos livros de golfe... Será que posso falar? Lembro-me de ter pensado para os meus botões."