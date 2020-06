Simeone acredita que João Félix "pode ser determinante" na reta final da época

Diego Simeone abordou esta terça-feira a situação de João Félix, que já trabalha normalmente com a equipa após a lesão no joelho esquerdo mas falhou a retoma da La Liga em Bilbau devido a castigo. O técnico argentino não garante que o avançado português seja opção para o encontro de quarta-feira frente ao Osasuna, mas acredita que Félix terá um papel decisivo nesta reta final de temporada.





"Começou muito bem os treinos mas teve de parar devido à lesão no joelho e agora está a trabalhar com o mesmo entusiasmo. Vamos ter de avaliar como se encontra, fazer alguns testes e decidir o que é melhor para o jogo de amanhã. O que tem de fazer? Aquilo que fez em outros jogos como contra o Villarreal e o Liverpool, antes da paragem. Fez um grande início de época, mas depois da lesão teve dificuldades para retomar o ritmo e a conexão com os colegas. Acabou por voltar a mostrar o que fez nos primeiros meses. É um rapaz jovem e é normal que lhe aconteçam estas coisas, mas acreditamos que possa ser determinante para a equipa até ao final da época", afirmou Simeone em conferência de imprensa.