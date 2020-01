Simeone: «Acreditamos totalmente em João Félix»

Diego Simeone deu esta sexta-feira mais uma prova de confiança a João Félix depois da críticas que o jovem jogador português recebeu pela exibição na Supertaça espanhola frente ao Real Madrid.





"A Supertaça foi mais um passo no crescimento de um jovem de 20 anos com capacidades fantásticas. Todo o caminho que começa a fazer será muito importante no futuro. Acreditamos totalmente em João Félix. Tem o jogo que necessitamos, tem golo. Oxalá esta etapa no clube servia para o fortalecer e fazer crescer dia a dia. Assume toda a responsabilidade como em qualquer jogador do Atlético. Temos de procurar encontrar a sua melhor versão e explorar as suas características", disse o treinador.